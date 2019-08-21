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Впервые слуги народа в зале Рады: как это выглядит, «Порошенко на отшибе»
Президентская партия «Слуга народа» привыкла удивлять украинцев, еще одной новинкой станет рассадка депутатских фракций
«Слуги народа» решили изменить устоявшуюся традицию, пишет УП.
Так, в предыдущих парламентах фракции большинства пытались сесть поближе к трибуне, но всегда оставляли хоть небольшой сектор впереди для фракций меньшинства. Рассадка происходила «лучами», то есть к проходу к трибуне имели доступ все фракции парламента.
Партия Зеленского решила сделать иначе. Все передние ряды перед трибуной и президиумом Совета забрала себе партия монобильшости. Остальные фракции отправлены на парламентскую галерку.
Такая рассадка стратегическая учитывая сразу на несколько моент:
визуально при любой телевизионной трансляции заседаний видно только близкую к президиуму часть зала, то есть теперь складываться впечатление, будто в зале кроме «слуг» вообще никого нет;
другим фракциям будет проблематично заблокировать трибуну учитывая близость к президиуму членов «СН», которые могут оперативно отреагировать на любые «радикальные» действия коллег;
такое расположение «Слуг народа» обезопасит не только спикера и трибуну от лишних «посягательств», но и изолирует членов других фракций от ложи правительства, которая будет находиться под контролем «зеленой» фракции. Не говоря уже о месте президента, когда тот будет находиться в Раде. Теперь «потягаться» первых лиц за шиворот и других места будет очень проблематично.
Партия Бойко-Рабиновича сохранила свои места сзади справа от трибуны, прямо у ложи прессы. С другого края сессионный зал партия Порошенко так же сохранила за собой часть сектора, занимала в предыдущей Раде. Начинаться места «ЕС» там, где раньше сидели депутаты Кононенко и Грановский.
Сразу у фракции Порошенко разместят депутатов «Голоса», за ними — «Батькивщину». Эти две фракции разделили сектор, в котором в прошлом созыве сидели депутаты «Народного фронта».
Остальные места между «Батькивщиной» и «ОПЗЖ» займут внефракционных мажоритарщики, которых в Раде более 50.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Слуга народа
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