Закон Зеленского изменит жизнь днепрян навсегда: «таки победа!»

21.08.2019 16:20

В Украине благодаря новому закону появится профессиональное предвысшее образование

Министерство образования и науки Украины на официальной страничке в социальных сетях сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О профессиональном предвысшем образовании».

Уже с 2020 года колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров — это будет уровень профессионального пред высшего образования;

Эксперты уверяют, что благодаря новому закону образование взрослых станет более гибким — человек сможет получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства в течение жизни. Также студенты смогут свободно выбирать форму обучения, в частности, будет больше возможностей для дуальной образования. А учебные заведения получат новую систему государственного финансирования.

До этого была информация, что спикер парламента Андрей Парубий направил официальную бумагу Владимиру Зеленскому о том, что нужно подписать документ о следственных комиссиях Рады, где предусмотрена процедура для импичмента президента. Об этом он сообщил во время заседания Верховной Рады Украины.

Как отметил Парубий, согласно ст. 94 Конституции Украины у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать или вернуть закон со своими предложениями в Раду для повторного рассмотрения. Спикер напомнил, что 27 июня этот срок истек, «поэтому закон согласно Конституции считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован».

Он отметил, что Зеленский не имеет больше права ветировать о ВСК, так как его только можно подписать. Если его ветировать, то это станет нарушением закона. Принят проект по Конституции, он создает парламентский контроль в Украине, а главное — устанавливает и описывает процедуру контроля ВРУ ВСК и импичмента президента.

Источник: https://dnepr.politeka.net