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На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше

22.08.2019 09:18
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На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше

Украинцев ждут значительные изменения при выходе на заслуженную пенсию.

В частности, работающие граждане смогут уходить на пенсию уже в 50 лет, сообщает издание Знай.ua.

Так, Кабинет министров Украины принял постановление, в котором поясняется, кто попадает в списки профессий, занятость в которых дает право на выход на пенсию на льготных условиях, то есть гораздо раньше, чем выходят остальные граждане.

Теперь благодаря упомянутому постановлению можно будет оптимизировать списки профессий и работ, которые дают право украинцу, проработавшему на определенных должностях, воспользоваться льготами и уйти на пенсию в 50 лет.

Сообщается, что к таким счастливчикам можно отнести три категории работников. А именно тех, кто трудился на производстве черной металлургии, коксопродуктов и цветных металлов.

Для того, чтобы работник ушел на заслуженный льготный отдых по возрасту, ему необходимо иметь нужное количество лет стажа – для женщин это 20 лет, для мужчин 25.

Как мы писали ранее, только одна группа украинцев, вышедших на пенсию, могут рассчитывать на рекордный размер выплат.

После того, как в марте повысили пенсии, средняя пенсия в Украине составила немного более, чем 3 тысячи гривен. Но одной категории людей удается получать гораздо больше.

 




Теги: Донбасс, отдых, пенсии
 
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