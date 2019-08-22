Сайдик: Стороны на Донбассе обменяются сообщениями об окончании разминирования у Станицы Луганской и готовности начать ремонтные работы

22.08.2019 14:20

Главной темой заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской Луганской области, заявил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик.

Стороны конфликта на Донбассе обменяются сообщениями об окончании разминирования у Станицы Луганской Луганской области и о готовности начать ремонтные работы, заявил 21 августа после заседания трехсторонней контактной группы в Минске представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в ТКГ Мартин Сайдик, сообщается на сайте ОБСЕ.



"Главной темой сегодняшнего заседания ТКГ была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской. Участники ТКГ согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги. В частности, стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений", – сказано в заявлении представителя ОБСЕ.



По его словам, он получил соответствующие сообщения от украинской стороны.



Автомобильный мост через Северский Донец в Станице Луганской подрывали несколько раз, окончательно он был разрушен после боестолкновения 19 марта 2015 года. На его месте соорудили временный деревянный мост.



С 2016 года шли переговоры о разведении сил и вооружений в районе Станицы Луганской. Первый этап разведения состоялся 26 июня 2019 года. 27 июня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что подразделения "ЛНР" были отведены вглубь не контролируемой украинским правительством территории. 30 июня в ОБСЕ заявили, что разведение сил и средств в Станице Луганской закончилось.



8 июля президент Украины Владимир Зеленский дал боевикам 10 дней на демонтаж бетонных конструкций в Станице Луганской. Главарь террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что любые односторонние действия Украины по восстановлению моста в Станице Луганской будут восприняты боевиками как акт агрессии.



17 июля ТКГ договорилась о демонтаже фортификаций возле моста в Станице Луганской, 31 июля – о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту.



17 августа в штабе ООС сообщили, что пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины обследовали 2 га площади в районе моста и обнаружили 197 взрывоопасных предметов.



20 августа украинская сторона СЦКК заявила, что боевики не начали синхронный демонтаж фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской.



21 августа украинская сторона проинформировала Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года. До начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост боевиков.

Источник : https://gordonua