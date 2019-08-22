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В Украине изменится тариф на газ этой осенью: сколько будут платить украинцы

22.08.2019 17:20
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В Украине изменится тариф на газ этой осенью: сколько будут платить украинцы

Эксперты рассказали, что будет с ценами на газ этой осенью. Из-за роста спроса на рынке Европы уже в сентябре в Украине вырастут тарифы на "голубое топливо" на 10-15%. Еще в январе тысяча кубометров "голубого топлива" на Украинской энергетической бирже продавалась за 9,8 тысячи гривен, то сейчас – за 5,5 тысячи, передает https://www.dialog.ua/ со ссылкой на Obozrevatel. По словам главы биржевого комитета Алексея Дубовского, цена за тысячу кубометров с сентября по ноябрь будет колебаться от 145 до 215 долларов. Эксперты Национального банка Украины также предупреждают о росте цен на газ ближе к зиме, в частности, в третьем квартале 2019 года цены на "голубое топливо" стабилизируются, после чего начнут расти, поэтому ожидается подорожание около 15%.

 



Теги: Украина, газ, тариф, осень
 
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