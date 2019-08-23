- Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО22:10
- НАБУ заявилось с обыском к руководителю лесхоза на Харьковщине21:20
- После трагедии в Дрогобыче Зеленский анонсировал аудит всех жилых домов20:42
- «Невозможно открыть окна»: в Крыму произошло новое ЧП, власти молчат20:20
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев19:17
- В Киеве началось закрытое совещание Зеленского с фракцией «Слуга народа»19:00
- На Донбассе из-за обстрелов закрыли 10 школ18:32
- Кремль сделал заявление после освобождения Вышинского 18:16
- Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе17:49
Астролог Росс сделал резонансный прогноз по войне на Донбассе: все начинает сбываться
По словам известного астролога, именно 2020 год станет переломным и для Донбасса, и для Украины в целом. Большую в этом роль, отмечает Влад Росс, сыграет нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский надеется, как отметил астролог, что уже через год война на Донбассе может прекратиться. Но делать заявления на этот счет не спешит. На то, что вооруженное кровопролитие может закончиться, указывает и уменьшение количества обстрелов на Востоке Украины со стороны российских наемников, сообщает "Диалог.UA".
"Все идет к тому, что сбудется мой давний прогноз о том, что уже в 2020 году перестанут стрелять", - отметил Росс в комментарии "Главреду".
"А в 2021-м никакой войны в Украине не будет однозначно, потому что на тот момент Юпитер и Сатурн войдут в зодиакальный знак Водолея", - подчеркнул он.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, прогноз, обстрелы, Зеленский
- Прогноз для Донбасса: "Будут продолжаться война малых групп, обстрелы, блокада с обеих сторон, подрывы и смерти"
- Основные причины обострения обстановки в зоне АТО
- "Они не знали, что их будут обстреливать с территории России по 5-7 в день из всего, что есть..."
- Донбасский фронт: в поисках мира под грохот обстрелов
- Юрий Касьянов: "Что вы будете делать, если враг завтра перейдет границу, или снова захватит Славянск?"
- Прекращение огня на Донбассе: что заявил Кремль
- Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО22:10
- На Донбассе из-за обстрелов закрыли 10 школ18:32
- Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе17:49
- Из-за обострения конфликта на Донбассе закрыли КПВВ «Майорское»16:48
- В центре Донецка появилась «площадь Захарченко»15:00
- Эскалация конфликта на Донбассе: ВСУ понесли очередные потери11:03
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»19:08
- Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ» 18:52
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО22:10
- НАБУ заявилось с обыском к руководителю лесхоза на Харьковщине21:20
- После трагедии в Дрогобыче Зеленский анонсировал аудит всех жилых домов20:42
- «Невозможно открыть окна»: в Крыму произошло новое ЧП, власти молчат20:20
- Королева Елизавета ІІ остановила работу британского парламента20:02
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев19:17
- В Киеве началось закрытое совещание Зеленского с фракцией «Слуга народа»19:00
- Сезон Девы: как изменится ваша жизнь18:45
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака07:10
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Украина - страна украинофобов22:18
- "Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности21:46
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших
- Армия России стягивает в Крым солдат и военную технику: что происходит
- В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев