Царёв: «Ахметов выжидает, когда рухнет рейтинг Зеленского»

23.08.2019 16:48

Только Виктор Пинчук и Игорь Коломойский смогли провести в Верховную Раду свои политические силы, остальные олигархи, в частности, Ринат Ахметов, взяли паузу до осени и выжидают, когда обрушится рейтинг Владимира Зеленского.

Как информирует replyua.net, такое мнение прозвучало от бывшего депутата и скандального политика Олега Царёва. «Они ждут, пока рейтинг президента Владимира Зеленского начнет падать. Вот тогда они и выйдут из тени. Но перекупать по одному-два депутата они не будут. Это не выгодно потому что бессмысленно. Не стоит затраченных денег», - заявил Царёв. Также он подчеркнул, что у президента сейчас почти 300 депутатов, и его позиции пошатнутся в том случае, если фракцию покинут около 100 парламентариев.

По мнению политика, сейчас у Зеленского большие запасы прочности в том, что касается числа депутатов. Царёв также напомнил, что в парламент очень хотят попасть бизнесмены, и, его словам, в проходной части партийного списка место для бизнесменов стоило до 8 млн долларов.