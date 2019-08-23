- Жители Запорожской области умоляют Зеленского защитить их10:24
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег 09:40
- Гройсман сделал очень важное заявление по поводу тарифов на тепло08:03
- Зеленский рассказал, что у него есть два кандидата на пост премьера07:41
- Луценко пакует вещи: кто займет кресло генпрокурора, Зеленский настроен решительно07:20
- Боевики дважды открывали огонь на День независимости07:04
- Сумасшедший скандал: в Верховной Раде всплыли "консервы Порошенко"22:33
- Владимир Зеленский сравнил Крым и Донбасс с украденными соседом детьми22:07
- Германия требует от Украины закрытия сайта "Миротворец"21:16
- Зеленский рассказал о кандидатах в кресло премьера 20:50
Царёв: «Ахметов выжидает, когда рухнет рейтинг Зеленского»
Только Виктор Пинчук и Игорь Коломойский смогли провести в Верховную Раду свои политические силы, остальные олигархи, в частности, Ринат Ахметов, взяли паузу до осени и выжидают, когда обрушится рейтинг Владимира Зеленского.
Как информирует replyua.net, такое мнение прозвучало от бывшего депутата и скандального политика Олега Царёва. «Они ждут, пока рейтинг президента Владимира Зеленского начнет падать. Вот тогда они и выйдут из тени. Но перекупать по одному-два депутата они не будут. Это не выгодно потому что бессмысленно. Не стоит затраченных денег», - заявил Царёв. Также он подчеркнул, что у президента сейчас почти 300 депутатов, и его позиции пошатнутся в том случае, если фракцию покинут около 100 парламентариев.
По мнению политика, сейчас у Зеленского большие запасы прочности в том, что касается числа депутатов. Царёв также напомнил, что в парламент очень хотят попасть бизнесмены, и, его словам, в проходной части партийного списка место для бизнесменов стоило до 8 млн долларов.
Теги: Донбасс, Ахметов , рейтинг, Зеленский
- Самый богатый. Состояние Ахметов за год выросло на 76%
- Ахметов потерял половину состояния и все равно остался самым богатым в стране
- Ахметов "обеднел" на $4,6 млрд, но все равно остался самым богатым в стране, - Forbes
- Война войной, а Ахметов остается самым богатым украинцем (ИНФОГРАФИКА)
- Иван Дорн вошел в рейтинг Forbes
- Госдеп улучшил рейтинг Украины в отчете по противодействию торговле людьми
- Ситуация на КПВВ Украины: больше машин на «Марьинке»10:01
- В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»08:39
- С блокпостов боевиков «ДНР» госпитализированы мужчины 1953 и 1980 года рождения18:41
- ВСУ начали разбирать фортификационные сооружения у Станицы Луганской18:09
- Российских оккупантов «ДНР» уличили в копании новых траншей17:51
- Боевики «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ16:11
- «Чисто, но безлюдно»: горловчане показали прогулку по парку им. Горького. ВИДЕО15:50
- В Донецке во время «комендантского часа» процветает мародерство15:08
- В зоне ООС три обстрела за сутки14:29
- Из Азовского моря на украинский курорт выбросило "послание из прошлого"14:06
- Жители Запорожской области умоляют Зеленского защитить их10:24
- Ситуация на КПВВ Украины: больше машин на «Марьинке»10:01
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег 09:40
- Динамо на своем поле сыграло вничью с Олимпиком09:20
- Названы профессии, где часто встречаются травмы глаз09:02
- В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»08:39
- Почему современной молодёжи сложно адаптировать в "мире взрослых"08:20
- Гройсман сделал очень важное заявление по поводу тарифов на тепло08:03
- Зеленский рассказал, что у него есть два кандидата на пост премьера07:41
- Луценко пакует вещи: кто займет кресло генпрокурора, Зеленский настроен решительно07:20
- Названы профессии, где часто встречаются травмы глаз09:02
- Почему современной молодёжи сложно адаптировать в "мире взрослых"08:20
- Никогда не терпите эти 5 типов негативного поведения – жизнь слишком коротка 21:45
- Портников поразил смелым прогнозом о Зеленском и будущем Украины в День Независимости20:25
- Сезон дыни наступил: как не прогадать со вкусом и ценой20:02
- Военные рассказали, как в службе им помогают собаки. ВИДЕО13:43
- Украина потеряла субъектность, – политолог13:26
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша13:08
- Названа самая опасная для здоровья женская одежда12:09
- «Все видно по Донбассу»: Цимбалюк рассказал, чем опасна идея «Европа от Лиссабона до Владивостока». ВИДЕО09:58
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Донецк потряс таинственный взрыв: "Что-то мощное жахнуло. Пошла волна, аж дверь качнуло"
- Суматоха на Донбассе: приехал Сурков и грузят танки
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- В Украине изменится тариф на газ этой осенью: сколько будут платить украинцы
- Астролог Росс сделал резонансный прогноз по войне на Донбассе: все начинает сбываться
- Как определить энергетического вампира по дате рождения
- Нет, это не зона отчуждения, это Донецк, в который пришла Россия, - фото, которые должны увидеть все украинцы
- Пушилин на украинском языке поздравил "ДНР" с Днем флага Украины