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Столицу нужно переносить: назван город который может заменить Киев
Украине необходимо перенести столицу. Такое мнение выразил астролог Влад Росс, передает from-ua.
«Я бы советовал перенести столицу из Киева в Одессу. Знаю, что такая идея обсуждается, пусть пока и не очень активно, в команде президента», — отметил астролог.
По мнению Росса, такой шаг помог бы привлечь больше инвестиций в Украину.
«Было бы неплохо, если бы юморной президент перенес столицу в юморной город. А если говорить серьезно, то именно Одесса обладает самым большим потенциалом по привлечению инвестиций. На это указывает и гороскоп Одессы. Потому, если новое руководство страны перенесет столицу в Одессу, то в этот город пойдут огромные деньги в виде инвестиций», — объяснил он.
Напомним, 18 июня экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно перенести правительственные учреждения из Киева в провинцию.
«Количество депутатов нужно сократить в три раза, количество госаппарата надо сократить в два-три раза. Я бы на месте президента Зеленского, надеюсь, мы будем в какой-то большой коалиции, мы должны принести инициативу, что эти все здания надо продать», — подчеркнул Саакашвили.
По его мнению, перенос столицы из Киева позволит бюджету сэкономить солидную сумму денег за счет урезания расходов на коммунальные услуги: отопление, кондиционирование и автомобильный транспорт.
«Если посчитать, сколько они могут стоить, сколько на отопление идет, на кондиционирование, на пробки, которые убивают город Киев — спокойно можно вывезти их в чистое поле где-то в середине Украины, например, в городе Шпола Черкасской области, в три раза дешевле построить за вырученные деньги новые здания», — добавил политик.
Саакашвили также предложил обновить состав госаппарата Украины — «заселить новых бюрократов, молодых, не испорченных и с хорошей зарплатой».
Также отметим, что Владимир Зеленский заявлял о намерении перенести администрацию президента из Киева еще будучи кандидатом в президенты Украины.
«У нас есть возможность разобраться с администрацией президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их столько много? Куда уходят такие деньги? Откуда такие бюджетные затраты на администрацию? Очень хочу переехать с Банковой. Я сказал своим ребятам — ищите опен-спейс или юнит интересный», — говорил он.
Теги: Донбасс, Киев, Одесса, перенос, столица
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