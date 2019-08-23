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У Суркова объяснили, чего Россия добивается на Донбассе
Кремль хочет добиться для Донбасса особого статуса, который закрепят в Конституции Украины.
Об этом заявил российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, передает donpress.
Так, отвечая на вопрос о Минских соглашениях он подчеркнул, что их нужно соблюдать:
«Именно выполнять — по полной программе, жестко, без компромиссов. Использовать весь потенциал Минских соглашений. И не играть с Украиной в поддавки, как многие предлагают».
При этом Чеснаков уточнил, что задача Украины — не дать Донбассу особый статус:
«У России задача противоположная — добиться для Донбасса особого статуса. Настоящего, постоянного, твердого. Закрепленного в украинской Конституции и украинских законах четко и безоговорочно. Чтобы потом нельзя было отменить сразу, как только поддержка России прекратится, как это хотят на самом деле украинцы».
По его словам, экономистам кажется, что «Украине надо подыграть, ведь она ведет себя почти ласково». Чеснаков подчеркнул:
«Призывают пойти Киеву навстречу, согласиться на легкий и ненапряжный для него алгоритм выполнения Минского комплекса мер. То есть только сделать вид, что мы обеспечили права Донбасса и побыстрее уйти из процесса в надежде, что заграница нас полюбит».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Конституция, статус, Минские соглашения
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