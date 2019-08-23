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«Золотая» картошка: Упадут ли цены?
Картошку не зря называют «вторым хлебом». В Украине ее потребляют ненамного меньше, чем хлеба: по данным Госстата, среднестатистический украинец съедает в месяц более 6 кг картофеля (хлеба – 8 кг). А одно домохозяйство тратит на этот корнеплод порядка 2,5% своих доходов. Но в этом году статистика может измениться. Людям придется либо тратить на картофель больше обычного, либо урезать свой «картофельный рацион». Дело в том, что цены на картошку в этом году более чем вдвое выше прошлогодних. Если картошка всегда была самым дешевым овощем из борщевого набора, то в этом году она неожиданно стала самым дорогим. И это в конце августа, то есть в самый сезон сбора урожая. В дальнейшем же, как прогнозируют эксперты, проблема может только усугубиться, пишут Донецкие новости.
В принципе, к высоким ценам на картофель в этом году люди уже привыкли. Еще молодой картофель продавался по цене, в полтора-два раза превышающей прошлогоднюю. Средняя цена в супермаркетах, по данным «Инфляционного барометра», в мае нынешнего года составляла 14 грн за килограмм картофеля, а год назад – меньше 9 грн. На оптовом рынке «Шувар» закупочная цена картофеля в мае этого года составляла 10-12 грн за кг, годом ранее за него просили 5-7 грн.
Но если весной и в начале лета еще была надежда на хороший урожай и падение цен на картошку в будущем, то ближе к осени стало ясно, что чуда не произойдет.
В начале августа на «Шуваре» оптовая цена картошки держалась на уровне 7-10 грн за килограмм, в зависимости от размера и качества. В супермаркетах розничная цена составляла порядка 18 грн. Примерно на таком же уровне цены держатся и до сих пор, хотя можно встретить картошку и по 20 грн. Для сравнения: в прошлом году средняя оптовая цена на картофель в это время составляла 4-5 грн/кг. Соответственно, и розничные были гораздо ниже.
Причины высоких цен на «второй хлеб» тривиальны: плохие погодные условия.
«У нас был очень холодный май, так что вообще многие пересаживали картофель. Июнь также был холодным. А в июле в некоторых регионах была засуха. Из-за этого был собран очень низкий урожай ранней и средней картошки. Кроме того, задержались сроки вызревания поздней картошки. Год назад в это время уже собирали урожай поздней картошки, а сейчас сбор такого картофеля только начинается», – рассказывает руководитель информационно-аналитического отдела «Инфо-Шувар» Татьяна Гетьман.
По предварительным оценкам аграриев, урожай позднего картофеля будет не настолько плохим, как урожай более ранних сортов, – всего на 10-20% ниже прошлогоднего. Так что есть вероятность, что цены немного снизятся.
«Цена просядет. Тем более, что мы сегодня уже импортируем картофель из Беларуси, закупочная цена на который – порядка 7 грн/кг, тогда как на украинский аналогичного качества – 10 грн. В Беларуси только начали собирать урожай, так что в ближайшее время цена импорта, возможно, немного снизится. Эти факторы могут вызвать снижение цен для украинских потребителей в конце августа – в начале сентября. При условии, что будет стабильным курс гривни», – считает Татьяна Гетьман.
В то же время эксперт предупреждает, что аграрии могут создать искусственный дефицит картошки тем, что максимально большой процент урожая постараются заложить на хранение, а не пустить в продажу. Соответственно, предложения на рынке может быть мало, и это не позволит ценам опуститься, а может быть, они даже вырастут.
«Безусловно, будет какая-то часть картошки, которую невозможно заложить на хранение: либо мелкая, либо некачественная. Она пойдет на рынок. Но сколько ее будет – заранее сказать невозможно. Возможно, это снизит цены. Но есть опасность, что население, которое уже испугано высокими ценами на картошку, будет запасаться и таким продуктом по высокой цене», – говорит Татьяна Гетьман.
Ближе к Новому году цена на картошку традиционно растет. Некоторые эксперты прогнозируют, что в этом году «под елочку» мы увидим картошку чуть ли не по 40 грн за кило. Другие же возражают, что многое будет зависеть от качества украинского урожая и от объема импорта.
Как уже говорилось, многие производители будут стараться «попридержать» свою продукцию до зимы и весны, когда цены на нее максимальные. Но значительная часть украинского картофеля часто оказывается заражена такими заболеваниями, как нематода, рак картошки и другими. Через несколько месяцев хранения (то есть где-то к Новому году) такой урожай начинает портиться, и аграрии вынуждены пускать его в продажу. Если процент «заболевшей» картошки окажется большим, предложение на рынке увеличится, и это не даст ценам серьезно вырасти. Впрочем, как долго пролежит картофель в овощехранилищах, заранее спрогнозировать невозможно.
Осенние и зимние цены на картофель также будут зависеть от объема импорта. Украина обычно завозит картошку из Беларуси и Польши, из более отдаленных стран вести эту продукцию нерентабельно. Если урожай у соседей будет достаточным, безумного роста цен на «второй хлеб» нам можно не опасаться.
В Беларуси, правда, с ранними сортами ситуация была тоже не очень, а вот сбор поздних сортов массово начнется только в конце августа – начале сентября. Пока прогнозы на него неплохие. Что же касается Польши, то, по информации тамошних СМИ, картошка и в этой стране не уродила, и цены, как и в Украине, вдвое выше прошлогодних.
Кстати, есть и такие опасения, что картошка в этом году будет не только «золотой», но еще и дефицитным продуктом. Это может произойти не только из-за проблем с украинским урожаем и ситуацией у соседей. Дело в том, что в последние годы в Украине серьезно растет производство чипсов. Картофельные «хрустики» изготавливают как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Причем «чипсовые» предприятия с каждым годом закупают все больше картошки для своих нужд, существенно уменьшая тем самым предложение на розничном рынке.
Теги: Донбасс, цена, урожай, картошка
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