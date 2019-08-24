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Для украинцев упростили въезд в Лаос и Шри-Ланку

24.08.2019 16:49
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Для украинцев упростили въезд в Лаос и Шри-Ланку

Власти Лаосской Народно-Демократической Республики позволили украинским туристам посещать страну с использованием электронных виз.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины, передает donpress.

«В Лаос с электронной визой. Такая возможность введена правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украины (туристические поездки сроком до 30 дней)», — говорится в сообщении.

Также власти Шри-Ланки приняли решение об отмене оплаты за электронное подтверждение путешествия украинцам.



Теги: Донбасс, Шри-Ланка, туризм, украинцы, поездка, МИД, виза, Лаос
 
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