Для украинцев упростили въезд в Лаос и Шри-Ланку

24.08.2019 16:49

Власти Лаосской Народно-Демократической Республики позволили украинским туристам посещать страну с использованием электронных виз.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины, передает donpress.

«В Лаос с электронной визой. Такая возможность введена правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украины (туристические поездки сроком до 30 дней)», — говорится в сообщении.

Также власти Шри-Ланки приняли решение об отмене оплаты за электронное подтверждение путешествия украинцам.