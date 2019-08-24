- В Днепре взорвали банкомат ПриватБанка22:00
- Зеленский решил добиться сокращения количества нардепов21:20
- Новый премьер Украины рассказал о кадровых перестановках21:00
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление20:42
- Аваков остается на должности главы МВД: журналистка озвучила интересные условия20:00
- Зеленский в первый день работы новой Рады сделал то, что пообещал народу19:44
- Нехватка данных и огромные премии: в чем проблема с зарплатами чиновников в Украине19:21
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»19:01
- СН готовит восемь изменений в Конституцию18:40
- Неожиданный соперник для Усика: вместо россиянина – звезда кикбоксинга из Суринама18:00
Германия требует от Украины закрытия сайта "Миротворец"
Правительство Германии осуждает сайт "Миротворец" и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос Левой партии, который цитирует российский телеканал Russia Today, пишет from-ua.
"Для федерального правительства сайт становился темой для обсуждений всегда, когда появляется повод для этого, в частности, после последних президентских выборов в Украине в июле. Федеральное правительство совершенно определенно осуждает "Миротворец" и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта", – говорится в ответе на запрос.
Между тем, как указывается в документе, Германия не прекратит финансирование различных проектов по продвижению демократии и развитию гражданского общества в Украине.
Ситуацию прокомментировал один из авторов запроса, депутат Бундестага от Левой партии Андрей Хунко.
"Мне известно, что украинские госструктуры, к сожалению, по-прежнему активно пользуются сайтом "Миротворец". Если федеральное правительство действительно хочет помочь демократии в Украине, то оно должно потребовать от пока еще министра внутренних дел Авакова начать уголовное преследование администраторов "Миротворца", – подчеркнул он.
Хунко также отметил, что ряд граждан Германии, в том числе и он сам, были включены в базу "Миротворца". Немецкий левый политик назвал сайт "инструментом запугивания всего украинского народа и страшным пережитком эпохи Порошенко".
Теги: Донбасс, Германия, закрытие, сайт "Миротворец"
- В Германии госбанк по ошибке совершил перевод на 5,4 миллиарда евро
- Стало известно, кто спас Евросоюз от распада
- В Луганске закрылся "отжатый" McDonald's: все съели (ФОТО)
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- В микрорайоне Донецка идет борьба за почту
- Какие «сюрпризы» Трамп готовит Меркель и Макрону
- В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы 22:39
- Аферы с банковскими картами: Жительница Донетчины потеряла свои сбережения22:22
- НА МАВЗОЛЕЙ НЕ ХВАТИЛО: СЕТЬ ВЗОРВАЛАСЬ ИЗ-ЗА ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ПЛОЩАДИ В ЧЕСТЬ ЗАХАРЧЕНКО В ДОНЕЦКЕ16:40
- В ОРДО возникли проблемы с интернетом15:15
- Что новая Рада может сделать для Донбасса: Мнения экспертов14:43
- Боевики "ДНР" обстреляли КПВВ "Майорское", подвергнув мирных жителей смертельной опасности: подробности 13:40
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам13:20
- В «ДНР»: С КПП под Донецком «скорая» увезла двоих мужчин10:24
- Сепаратисты нанесли удар с беспилотника – штаб ООС10:00
- Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО22:10
- В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы 22:39
- Аферы с банковскими картами: Жительница Донетчины потеряла свои сбережения22:22
- В Днепре взорвали банкомат ПриватБанка22:00
- Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет21:40
- Зеленский решил добиться сокращения количества нардепов21:20
- Новый премьер Украины рассказал о кадровых перестановках21:00
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление20:42
- «Шахтер» подал заявку для участия в Лиге чемпионов20:19
- Аваков остается на должности главы МВД: журналистка озвучила интересные условия20:00
- Зеленский в первый день работы новой Рады сделал то, что пообещал народу19:44
- Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет21:40
- В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна08:40
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака07:10
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев
- Зеленский затеял невероятное, такого в Украине еще не было: уже многие расстроены
- Во время боя под Горловкой погиб командир батальона Айдар
- Начинаешь привыкать: появился грустный рассказ о жизни в Донецке