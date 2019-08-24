Украина потеряла субъектность, – политолог

24.08.2019 13:26

О завершении войны на Донбассе после выборов говорят третьи страны без участия Украины. Это может говорить о потере Украиной субъектности. Такое мнение в комментарии «Донецким новостям» относительно того, насколько наше государство реально независимо, высказал политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Валентин Гайдай.

При этом он считает, что «если подходить к вопросу по философски, то в мире практически нет независимых стран, ведь независимость – понятие растяжимое. Независимость даже ведущих государств зависит от мировой повестки дня, цен на нефть, курса доллара и т.д.».

«Если же подходить к вопросу более прямо и приземленно, то, увы, назвать Украину независимой или относительно независимой страной – невозможно. И если до 2014 года она была значительно зависима в энергетическом, экономическом, внешнеполитическом плане, то после 2014 года эта зависимость стала еще более показательной: практически внешнее управление, диктат западных организаций и институций (МВФ, ЕБРР), зависимость украинских элит от иностранного политического истеблишмента, назначение иностранных резидентов на различные должности и т. д. Один из показательных примеров потери Украиной субъектности – ситуация на Донбассе. Сейчас козыри в урегулировании конфликта в этом регионе у России, Запада, но никак не у киевских властей. О завершении войны на Донбассе говорят третьи страны без участия Украины. Подтверждение тому – недавние встречи Макрона и Путина, Макрона и Меркель, Путина и Трампа», – считает он.

Он делает вывод, что «за 28 лет Украина из условно независимой страны деградировала в прозападную неоколонию».