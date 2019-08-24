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Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
В центре Киева во время "Шествия Достоинства" произошла кровавая потасовка из-за оскорблений в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
Во время выступления главы государства в толпе кто-то выкрикнул "Ганьба" в адрес главы государства. Эту информацию сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
"Во время выступления президента со стороны Главпочтампа начались крики "Ганьба!", завязалась потасовка. Один человек был задержан. Как видим, потасовка закончилась кровью", - говорится в подписи к видео.
Также информацию подтвердила журналист Соня Кошкина.
"Не знаю, слышно ли было в трансляции, но начало выступления Зеленского пытались перебить криками "Ганьба", доносившимися - довольно громко - со стороны Главпочтампа. Продолжалось минуты полторы", - написала она.
Теги: Донбасс, Киев, провокация, Майдан Незалежности, выступление, Зеленский
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