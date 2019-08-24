Жизнь украинцев кардинально изменится: «с 5 сентября…», детали исторического события

24.08.2019 10:50

Украинцы станут свидетелями исторического события, которое полностью изменит нашу страну.

Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале «Команда Зеленского», пишет Политека.

В частности, у Владимира Зеленского сообщили о запуске новосозданного Антикоррупционного суда, который так ждут обычные украинцы.

Сообщается, что созданный Антикоррупционный суд начнет свою работу уже 5 сентября 2019 года.

Глава государства Владимир Зеленский встретился с директором Всемирного банка Дэвидом Мелпасом и рассказал, что ждет Украину в ближайшее время.

«Владимир Зеленский отметил важность земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства. Он надеется на финансовую поддержку и техническую помощь курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка», — говорится в сообщении.