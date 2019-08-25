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Гройсман сделал очень важное заявление по поводу тарифов на тепло

25.08.2019 08:03
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Гройсман сделал очень важное заявление по поводу тарифов на тепло

Что сказал? 

Цены на тепло для населения Украины зимой могут сохраниться на уровне августа. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он выразил надежду, что следующий отопительный сезон не будет связан с повышением цен для людей, сообщает издание "Бизнес.медиа" со ссылкой на "Интефакс-Украина",

"Надеюсь, что следующий отопительный сезон не буде связан с повышением цен для людей. Я считаю, что сейчас цены на август являются приемлемыми и могут быть использованы в следующем отопительном сезоне, так как почти весь газ закачан по ценам, которые находятся на своем минимуме", - сказал Гройсман на заседании правительства Украины в среду.

Источник : https://from 



Теги: Донбасс, тепло, тарифы, Гройсман, заявление
 
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