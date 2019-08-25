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Названа следующая жертва: астролог раскрыл все планы Путина

25.08.2019 19:19
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Названа следующая жертва: астролог раскрыл все планы Путина

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, что со всем скоро, по паланм президента Российской Федерации, пострадает много людей.

Как известно, совсем недавно президент России, Владимир Владимирович Путин совершил ряд действий, в следствии которых абсолютно все граждане Украины смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Это произошло из-за того, что глава РФ считает Украину - полноценной частью России.

"На Украину Путин метит теми же планами, что и на другие регионы, которые он "рaсшатывал": задача сделать упрощенное получение российских паспортов была и в Приднестровье, и в Абхазии, и в Южной Осетии", - объяснил астролог Влад Росс.

По мнению Росса, Путин считает россиян и украинцев даже не братьями, а одним полноцнным народом, в связи с чем и хочет увеличить количество "настоящих" россиян.

"Для главы России в принципе и не существует такого отдельного и независимого государства, как Украина. У него уже давно есть одно неизменимое понимание того, что Украина – это одна из обласей Российской Федерации. Краснодарский край и "Украинский край" для него – по сути есть одно и то же. В его сознании Украины вообще не существует. Он уверен, что на территории нашей страны руководит должен то же он, как и в других регионах Российской Федерации" - высказался астролог.

После "общения" со звездами, Влад получил информации о том, что следующей территорией, на которую уже заприметил глаз Путин станет Казахстан. Астролог предпологает, что глобальный действие со стороны России на Казахстан начнутся в следующем году. Скорей всего, там тоже начнут выдавать людям российские паспорта.

Источник : https://from-ua 



Теги: Путин, астролог, план, жертва
 
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