Названа следующая жертва: астролог раскрыл все планы Путина

25.08.2019 19:19

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, что со всем скоро, по паланм президента Российской Федерации, пострадает много людей.

Как известно, совсем недавно президент России, Владимир Владимирович Путин совершил ряд действий, в следствии которых абсолютно все граждане Украины смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Это произошло из-за того, что глава РФ считает Украину - полноценной частью России.

"На Украину Путин метит теми же планами, что и на другие регионы, которые он "рaсшатывал": задача сделать упрощенное получение российских паспортов была и в Приднестровье, и в Абхазии, и в Южной Осетии", - объяснил астролог Влад Росс.

По мнению Росса, Путин считает россиян и украинцев даже не братьями, а одним полноцнным народом, в связи с чем и хочет увеличить количество "настоящих" россиян.

"Для главы России в принципе и не существует такого отдельного и независимого государства, как Украина. У него уже давно есть одно неизменимое понимание того, что Украина – это одна из обласей Российской Федерации. Краснодарский край и "Украинский край" для него – по сути есть одно и то же. В его сознании Украины вообще не существует. Он уверен, что на территории нашей страны руководит должен то же он, как и в других регионах Российской Федерации" - высказался астролог.

После "общения" со звездами, Влад получил информации о том, что следующей территорией, на которую уже заприметил глаз Путин станет Казахстан. Астролог предпологает, что глобальный действие со стороны России на Казахстан начнутся в следующем году. Скорей всего, там тоже начнут выдавать людям российские паспорта.

Источник : https://from-ua