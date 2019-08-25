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Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег
Недавнее распоряжение главаря "ДНР" Дениса Пушилина об усилении патрулей в "столице республики" и дополнительный набор людей в его охрану – явные свидетельства того, что "глава" ОРДО всерьез опасается за свою безопасность. Блогер из Донецка Ежик Донецкий обнародовал в Тwitter "распоряжение" "главы" "ДНР" с предписанием "министру внутренних дел" увеличит количество патрулей в "столице". Также блогер пишет, что объявлен дополнительный набор в личную охрану Пушилина, сообщаетhttps://www.dialog . Новых охранников заманивают зарплатой в 50-60 тыс. рублей. Но есть большие сомнения, что даже настолько сказочные для "ДНР" условия позволять быстро укомплектовать штат охранников до желаемого для главаря "ДНР"" количества людей. Ведь на этой работе очень велик риск "отправиться" к Кобзону и Захарченко вместе с "шефом", который может и не пережить годовщину гибели своего предшественника.
Как известно, Пушилин стал объектом всеобщей ненависти. И россиян – за непомерную склонность к воровству российских денег, выделяемых "республике" так сказать "на бедность". И своей "ваты" - за лживость, трусость и в итоге за предательство "идеалов ДНР". Нет в мошеннике-МММщике напускной воинственности Захарченко. И этот контраст очень заметен, особенно – для "старой гвардии", то есть, для тех немногих доживших до наших дней полевых командиров незаконных вооруженных бандформирований, знавших уничтоженного Захарченко еще с 2014 года.
А для всех сразу Пушилин – обманщик и совершенно беспомощный "управленец", стремительно гробящий "молодую республику". Потому его участь – наверняка незавидна. И никакая охрана, никакие патрули не помогут. "Захару сильно помогла охрана? А Гиви с Моторолой? Количество охраны в случае ликвидации отработанного материала Москвой только увеличит количество жертв", - написали в комментариях подписчики блогера.
Теги: Донбасс, указ, ДНР, Пушилин
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