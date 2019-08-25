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Украина испытала космическую ракету

25.08.2019 11:40
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Украина испытала космическую ракету
 

Впервые за годы независимости в Украине прошли успешные испытания космической ракеты. Если дальнейшие испытания пройдут успешно, ракета сможет выводить спутники на орбиту.

В Украине впервые за годы независимости провели успешные испытания ступени космической ракеты-носителя класса Циклон-4. Об этом сообщила пресс-служба Конструкторского бюро Южное в субботу, 24 августа.

"Накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса Циклон-4, спроектированной КБ Южное и изготовленной на Южмаше", - сказано в сообщении.

В бюро подчеркнули, что это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя Циклон-4, которая будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку.

"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ Южное. Испытания признаны успешными!" - подытожила пресс-служба.



Теги: Украина, Донбасс, ракета
 
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