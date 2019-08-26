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Конец света отменяется: Ученые обнаружили вторую Землю

26.08.2019 13:03
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Конец света отменяется: Ученые обнаружили вторую Землю

То, что раньше казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. Ученые нашли вторую Землю.

Причем сейчас рассматриваются сразу три кандидата. Речь идет о звездной системе TRAPPIST-1, которую открыли три года назад.

Семь планет удалены от нас на 40 световых лет в сторону созвездия Водолея.

И вот оказалось, что как минимум три из них пригодны для жизни. Там есть вода и кислород, и возможно, даже живые организмы. Сейчас астрономы детально изучают планеты с помощью телескопа нового поколения.

Он поможет понять, какие молекулы присутствуют в атмосфере этих миров и есть ли там жизнь. Ранее маг Игорь Махеда предсказал конец света: известно, что погубит человечество.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, космос, ученые, Земля, конец света
 
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