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Конец света отменяется: Ученые обнаружили вторую Землю
26.08.2019 13:03
То, что раньше казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. Ученые нашли вторую Землю.
Причем сейчас рассматриваются сразу три кандидата. Речь идет о звездной системе TRAPPIST-1, которую открыли три года назад.
Семь планет удалены от нас на 40 световых лет в сторону созвездия Водолея.
И вот оказалось, что как минимум три из них пригодны для жизни. Там есть вода и кислород, и возможно, даже живые организмы. Сейчас астрономы детально изучают планеты с помощью телескопа нового поколения.
Он поможет понять, какие молекулы присутствуют в атмосфере этих миров и есть ли там жизнь. Ранее маг Игорь Махеда предсказал конец света: известно, что погубит человечество.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, космос, ученые, Земля, конец света
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