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Минфин получил доступ к личным и банковским данным украинцев для "слежки за соцвыплатами"

26.08.2019 17:23
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Минфин получил доступ к личным и банковским данным украинцев для "слежки за соцвыплатами"

Министерство финансов отныне может получить информацию с банковской тайной и персональными данными украинцев.

Об этом сообщает Лига.Закон.

Благодаря этому ведомство сможет проверять социальные выплаты, в том числе пенсии, субсидии и льготы.

Для реализации таких полномочий Минфин разработал Порядок электронного взаимодействия Минфина, МВД, ДМС, Администрации Госпогранслужбы, ДФС, Казначейства, Госфинмониторинга.

Теперь ведомство сможет видеть следующую информацию об украинцах: 

зарегистрированные транспортные средства, их владельцы и надлежащие пользователи;
реквизиты документов, выданных лицу, а также таких, на основании которых они были выданы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенные (утраченные) документы, места жительства;
нарушения пограничного режима или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда;
таможенное оформление ввезенных на территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;
выписки из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;
источники доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или доход от собственного бизнеса.


Источник: antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, банк, социальные выплаты, Минфин
 
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