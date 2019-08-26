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Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун

26.08.2019 14:06
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Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун

Известный и не исключено что даже популярный министр-блогер Ульяна Супрун запомнилась украинцам, прежде всего, своими поучительными постами в социальной сети. В них она рассуждает о здоровье, политике и дает ценные, по ее мнению, советы жителям Украины. Теперь же ей придется оставить насиженное удобное кресло и.о. министра здравоохранения и уже даже известна вероятная кандидатура того, кто сразу же в него плюхнется.

Предполагается, что вместо Ульяны Супрун в обновленном правительстве украинцы на должности министра здравоохранения нашей страны увидят Олега Петренко. Как стало известно, его кандидатуру предпочли экспертное сообщество, американская сторона, а также она получила одобрение на Банковой.

В случае, если не произойдет чего-нибудь неожиданного, то Олег Петренко переберется в главный кабинет в Министерстве здравоохранения Украины, покинув должность главы Национальной службы здоровья Украины, которую занимает на данный момент.

Он учувствовал в конкурсе на должность руководителя Нацслужбы здоровья, активно продвигался Ульяной Супрун, является высококвалифицированным менеджером, а также до этого трудился как в частных клиниках, так и на государственной службе. В частности, кандидат занимал пост первого заместителя владельца клиники "Обериг". Также он входил в число экспертов, представивших концепцию реформирования системы здравоохранения, положенной в основу закона, принятого парламентом.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, здоровье, министр, здравоохранение, медицина
 
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