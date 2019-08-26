Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»

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У Зеленского объяснили, почему выбрали именно 29 августа Днем памяти защитников
День памяти защитников Украины назначен на 29 августа, потому что именно в этот день в Иловайском котле погибло наиболее количество украинских военных за все время войны на Донбассе.
Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в комментарии УНИАН.
Она объяснила, почему гарант выбрал именно этот день для столь значимой даты.
«29 августа установлен День памяти защитников из-за того, что 29 было наибольшее количество потерь в целом (на Донбассе – Ред.) — в Иловайске. Поэтому и в прошлом году 29 августа мы отмечали, а теперь у нас будет такой день памяти», — сказала Мендель.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил День памяти защитников Украины на 29 августа. Об этом он заявил во время своего выступления на Марше Достоинства 24 августа в Киеве на Майдане Независимости. Отмечается, что праздник будет приурочен к годовщине Иловайской трагедии на Донбассе.
Отметим также, что Владимир Зеленский провел важную встречу с представителями украинской диаспоры. Президент сделал важное заявление о стране-агрессоре Российской Федерации.
В пятницу, 23 августа, Зеленский встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев. Глава Украины выразил благодарность Конгрессу за все усилия и шаги, предпринимаемые для того, чтобы защитить суверенитет нашей страны и ее территориальную целостность, сообщает пресс-служба президента.
Владимир Зеленский подчеркнул: «Я благодарен вам за мощную информационную политику в вопросе противодействия возвращению России в «Большую семерку». Глава Украины также отдельно отметил, что необходимо совместными усилиями продолжить объединение для того, чтобы давить на мировое сообщество с целью усилить санкции на РФ. «Надо объединить усилия», – акцентировал внимание Зеленский.
В свою очередь, глава Всемирного конгресса украинцев Павел Грод поблагодарил Зеленского за то, что тот проводит активные диалоги с украинцами, живущими за пределами страны.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, защитники, Зеленский
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