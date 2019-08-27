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Ярош обратился к украинцам и Зеленскому: «Вы же за, Владимир Александрович?»

27.08.2019 17:06
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Ярош обратился к украинцам и Зеленскому: «Вы же за, Владимир Александрович?»

Лидер УДА Дмитрий Ярош обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его к «освобождению Украины». Соответствующий пост он написал на своей странице в Facebook, пишет ДонПресс.
В публикации Ярош описал свой недавний сон, в котором он якобы освобождал территории Донбасса и аннексированного Крыма с незнакомыми ему бойцами. При этом он добавил, что подобное настроение у него было до трагедии в Иловайске. Ярош призвал украинцев не отчаиваться и продолжать борьбу, и тогда победа будет за украинским народом. Лидер УДА и обратился к Зеленскому с вопросом: «Вы же за?»



Теги: Донбасс, сон, победа, обращение, Ярош, Зеленский
 
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