Обязательная вакцинация школьников. Что следует знать родителям?

27.08.2019 13:56

С 1 сентября невакцинированные дети не смогут посещать детсады и школы. Это общая позиция главы министерства образования и науки Лилии Гриневич и исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун. Они настаивают, что только так можно снизить уровень инфекционных заболеваний и защитить вакцинированных детей. Какие прививки нужны в школу и что делать родителям, которые принципиально не хотят вакцинировать ребенка, разбирались наши эксперты.

Почему прививки – это обязательно?

Уже два года в Украине продолжается эпидемия кори. По данным Минздрава, с начала 2017 года корью заболели более 115 тысяч украинцев в разных регионах страны, 39 – умерли от осложнений. По словам врачей, главная причина распространения болезни –это низкий уровень вакцинации и недостаточный коллективный иммунитет. Ведь лекарств от кори не существует, и единственный надежный метод профилактики, как и для большинства инфекционных заболеваний, – это вакцинация.

Поэтому с начала этого учебного года прививки являются обязательным условием для посещения детьми школ и детских садов. В противном случае детей, не имеющих необходимых прививок, Минздрав рекомендует не допускать к обучению в коллективе. Ведь в школе вакцинированные дети могут распространять инфекцию среди других детей, а также ставить под угрозу учителей.

«Подготовка к школе – это не только о том, что надо купить тетради и дневники. Это прежде всего о здоровье. В условиях коллектива невакцинированных детей инфекция распространяется очень быстро. И именно поэтому каждый раз с началом учебного года количество больных инфекционными болезнями резко возрастает. В этом году мы хотим предотвратить это заранее. И для этого нам нужна помощь родителей: вакцинируйте своих детей, чтобы защитить их», – подчеркивает Ульяна Супрун.

Важно знать, что недопущение невакцинированных детей к занятиям – это не только официальная позиция МОН и МЗ, а требование закона. Статья 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» предусматривает, что детям, которые не получили прививок согласно Национальному календарю, не разрешается посещать учебные заведения.

10 необходимых вакцин

В соответствии с Национальным календарем прививок, дети до 6 лет должны иметь вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции. В 6 лет детям должны проводить ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита. Кроме того, перед началом учебного года ребенок должен пройти профилактический осмотр.

Вакцины, предусмотренные календарем, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта. В Минздраве уверяют, что никаких причин сомневаться в качестве вакцин нет. Два года назад министерство передало закупку вакцин международной организации UNICEF, их качество также подтверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, препараты повторно тестируются в Украине после доставки.

Сейчас в Украине достаточно вакцин не только на нужды детей, но и взрослых. Если какого-то препарата нет в больнице – стоит обратиться к главному врачу или в департамент здравоохранения в городе или области.

«Нет рациональных оснований рисковать своим здоровьем и здоровьем своего ребенка и приобретать иммунитет «переболев», когда имеем 100% обеспечения качественными и бесплатными вакцинами», – отмечает Супрун.

Стоит помнить, что информацию о сделанных прививках родители должны передать руководству учебного заведения вместе с пакетом документов ребенка.

Невакцинированным – в школу нельзя

В случае, если родители не успевают вакцинировать ребенка до сентября, или если он болел, и вакцинация была запрещена – выход есть. Нужно посоветоваться с врачом и определить, когда можно будет сделать прививку. Эта дата должна быть указана в справке, тогда ребенка допустят к занятиям в школе.

Если же родители принципиально отказываются от прививок, они имеют право изменить форму обучения на дистанционную.

«Требование относительно прививок закреплено законом и подтверждено решением Верховного Суда, то есть следовать этим правилам должен каждый из нас. Если родители отказываются от вакцинации, то они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например, дистанционную или индивидуальную. То есть государство в любом случае предоставит возможность и доступ каждому ребенку к школьному образованию», –объясняет министр образования Лилия Гриневич.

Если невакцинированного ребенка все же примут в школу или сад, ответственность будет нести руководитель учебного заведения, а также местные органы власти.

«Вы можете иметь право не вакцинировать своих детей, но не можете подвергать опасности заболеть других детей. Ведь коллективный иммунитет работает только тогда, когда большинство детей имеет прививки. Если приходит большой процент детей без прививок, они подвергают опасности болезни и детей, которые вакцинированы. При эпидемии они также могут заболеть», – отмечает председатель общественной организации «Родительский контроль» Оксана Макаренко.

Эксперты говорят, что родителям непривитых детей не стоит возмущаться и устраивать скандалы в школе или больнице. Ведь Верховный Суд Украины уже принял решение в пользу обязательной вакцинации и признал: запрет посещать детские сады невакцинированным детям законен. Это решение окончательное по делу женщины, которая обратилась в суд из-за «нарушения права ее сына на образование», когда ее невакцинированного ребенка отказались принимать в садик.

Несмотря на все аргументы за вакцинацию есть немало украинцев, которые принципиально отказываются от прививок. МЗ делает все возможное, чтобы повысить уровень вакцинации в Украине. Возможно, недопуск ребенка к обучению в коллективе станет еще одним аргументом, чтобы родители пересмотрели свои взгляды на здравоохранение.