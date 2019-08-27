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Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»

27.08.2019 22:39
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Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»

100 дней назад Владимир Зеленский стал президентом Украины
О промахах и успехах первой существенной даты президентства во всю шепчутся как простые украинцы, так и политические аналитики. Несмотря на многочисленные ошибки нового президента, его явно есть за что похвалить, уверен политический обозреватель Владимир Фесенко, пишет Политека.
«По баллам — это семь по 10-балльной шкале. Самый главный, определяющий результат, которого добился Зеленский, — это консолидация власти. Среди всех президентов Украины, начиная с Кравчука, самый впечатляющий результат за первые 100 дней у власти — именно у Зеленского. В нынешней ситуации мы формально остаемся парламентско-президентской республикой, но де-факто превращаемся в президентскую республику».
Сдвинулись немного и в вопросах Донбасса, говорит аналитик:
«Развод сил возле Станицы Луганской, активизация переговоров об обмене, и вполне возможно, что к концу этого символического срока этот обмен состоится. Опять-таки, по каждому направлению есть ошибки, ляпы, их довольно много, но они мелкие».
На лицо и успехи во внешней политике:
«Зеленский за эти 100 дней сделал гораздо больше, чем ожидалось. Визиты за рубеж — Брюссель, Берлин, Париж, договоренность о поездке в США. Для сравнения: Порошенко пришлось ждать этого несколько лет. А Зеленский сделал это за короткий период времени. Это, конечно, не столько его заслуга, сколько интерес к нему».
Кроме мнения автора, в основном и критики, и т, кто поддерживает Зеленского сходятся в одном: Нынешний президент, в отличие от своего предшественника, вышел из бизнеса сразу, передав долю во всех проектах давним партнерам — братьям Шефир.
Также, в качестве итога первых 100 дней Зеленского у руля можно отметить и пока крепко удерживающий свои позиции оптимистический настрой украинцев на будущее — надежды связаны с началом нового политического сезона, в котором «народный президент, получивший огромный кредит доверия, наконец-то сможет воплотить свои обещания в жизнь».



Теги: Донбасс, президент, успех, Зеленский
 
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