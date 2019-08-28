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Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств

28.08.2019 19:46
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Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств

Сегодня сложно встретить человека, который никогда в жизни не жаловался на боль в голове.

Многие думают, что избавиться от нее можно только при помощи лекарств. Но это совсем не так, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Иногда для облегчения состояния достаточно полежать, расслабившись, 10 минут в комнате с зашторенными окнами.

Распространенной причиной появления головной боли является также снизившийся уровень сахара в крови. В такие моменты стоит что-нибудь перекусить.

В тех случаях, когда головная боль связана с простудой или заложенностью носовых пазух, полезным может стать прием горячего душа.

Также один из испытанных способов лечения головной боли без лекарств — массаж.



Теги: Донбасс, головная боль, лекарства
 
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