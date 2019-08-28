Кремль сделал заявление после освобождения Вышинского

28.08.2019 18:16

​Российские власти приветствуют вердикт украинского суда, решением которого главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского выпустили из тюрьмы под личное обязательство.

Заявление об этом сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, о чем сообщают информационные агентства. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в [остальных] оценках мы ограничимся.

Мы приветствуем это решение", - заявил он. Однако представитель Путина отказался отвечать на вопрос об ответных действиях России и заявил лишь о существовании "определенных контактов". Песков также оставил без ответа вопрос о дате возможного обмена заключенных между Москвой и Киевом.

Ранее стало известно, будут ли Сенцов и Вышинский в сделке по обмену пленными.



Источник: www.dialog.ua