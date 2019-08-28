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Кремль сделал заявление после освобождения Вышинского
Российские власти приветствуют вердикт украинского суда, решением которого главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского выпустили из тюрьмы под личное обязательство.
Заявление об этом сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, о чем сообщают информационные агентства. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в [остальных] оценках мы ограничимся.
Мы приветствуем это решение", - заявил он. Однако представитель Путина отказался отвечать на вопрос об ответных действиях России и заявил лишь о существовании "определенных контактов". Песков также оставил без ответа вопрос о дате возможного обмена заключенных между Москвой и Киевом.
Ранее стало известно, будут ли Сенцов и Вышинский в сделке по обмену пленными.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, суд, освобождение, Кремль, Песков
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