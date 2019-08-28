Обмен Вышинского на Сенцова: суд принял решение, которое поразило всех

28.08.2019 13:15

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был освобожден Апелляционным судом Киева 28 августа

Прокуроры заявили, что не против изменения ареста журналиста, которого обвиняют в госизмене, на личное обязательство.

«Мы не против удовлетворения жалобы, считаем возможным смягчение меры пресечения и применение личного обязательства», — сказал один из представителей стороны обвинения.

В свою очередь сам обвиняемый заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, если его выпустят под личное поручительство.

«Ваша честь, я подчеркиваю, что в моих интересах являться на судебные заседания, участвовать в процессе не затягивая и не избегая судебные заседания. Я готов взять на себя обязательства по первому решению суда являться на все судебные заседания и принимать в них участия в той форме, в которой суд сочтет возможным», — заявил Вышинский.

Отметим, Офис президента Украины предложил обмен Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Вышинский важен для президента России Владимира Путина, его можно обменять на многих украинских политзаключенных.

Однако 27 августа появилось заявление, что Кирилл Вышинский не изменил позицию по участию в обмене, он не признает вины и будет добиваться признания незаконности обвинения в суде в Украине.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил о готовности обменять подозреваемого в госизмене журналиста Кирилла Вышинского на заключенного в РФ Олега Сенцова

«В Офисе Президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского, как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободив Олега Сенцова», — заявляла пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

«И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — подытожила пресс-секретарь Владимира Зеленского в своем обращении к Кремлю.

Источник: https://politeka.net