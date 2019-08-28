Полная оккупация Украины: у Путина ошарашили наглым заявлением, детали

28.08.2019 10:45

У Владимира Путина разразились очередными угрозами в адрес Украины

На этот раз «отличился» топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев.

В частности, один из главных адептов «русского мира» в эфире пропагандистского ток-шоу на телеканале «Россия 1» угрожающе заявил, что территории «Л/ДНР» якобы должны распространиться от Киева до Приднестровья.

При этом Владимир Соловьев обрадовался, что такая полномасштабная российская оккупация украинских территорий приведет к Третьей мировой войне

«По логике уже надо, чтобы Донбасс был, включая Киев и до Приднестровья. Потому что если уже брать, тогда надо всех русских людей возвращать на родину. А это мировая война», – озвучил в эфире «Россия 1» свои неадекватные фантазии топ-пропагандист Владимира Путина.

Ранее мы сообщали о том, что у Владимира Путина внезапно заговорили об объединении с Украиной. Скандальное заявление прозвучало в эфире пропагандистского телеканала «Россия 1». В частности, в эфире скандального ток-шоу поскандалили два пропагандиста, обсуждая Украину и ее противодействие российской агрессии.

Один из участников эфира на пропагандистском телеканале был явно пророссийским, а второй пытался демонстрировать проукраинскую позицию, но все равно активно озвучивал в эфире имперские тезисы, рассказывая о «братском народе».

«Я думаю, что – сегодняшняя Украина – это государство-вирус. И ровно в таком жанре, в таком виде она и нужна американцам, вообще Западу. Они почему-то считают, что через этот вирус будут заражать нас – большую Россию. А получается с точностью до наоборот: на нас этот вирус не действует, у нас достаточно устойчивый иммунитет, а этот вирус начинает распространяться в другую сторону. Скоро Запад поймет, что им этот вирус самим опасен. А вы продолжаете жить в иллюзии, что вот эти ваши русофобские настроения кому-то нужны», – оскорбительно заявил прокремлевский политолог Алексей Мартынов.

Ему попытался возразить якобы проукраинский гость студии Гордей Белов. Но его ответ оказался неубедительным, поскольку в эфире он поддержал один из главных мифов Кремля об «одном народе» со страной-агрессором.

Источник: https://politeka.net