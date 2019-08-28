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Православные христиане отмечают сегодня Успение Пресвятой Богородицы

28.08.2019 12:00
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Православные христиане отмечают сегодня Успение Пресвятой Богородицы

Сегодня, 28 августа, православные христиане во всем мире отмечают Успение Пресвятой Богородицы. В этот день заканчивался строгий двухнедельный Успенский пост.

В этот праздник верующие перед иконой Божией Матери и просят ее о заступничестве и прощении грехов.

С давних времен запрещалось в этот день брать в руки ножи и другие острые предметы. Все продукты просто ломали руками.

Нельзя на Успение девушкам стричь волосы.

Также считалось, что ходить босыми ногами по земле — к беде и болезням.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, праздник, Богородица, Успение
 
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