Призыв в армию и мобилизация: у Зеленского впервые рассказали, что ждет украинцев

28.08.2019 08:03

В команде президента Украины Владимира Зеленского подробно рассказали о том, что изменится и каким будет призыв в армию при новой власти

Так, в Украине не планируется переход на контрактную армию. Об этом сообщила депутат от «Слуги народа» Анна Коваленко в интервью телеканалу «UA: Перший».

«Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной службе», готовим системные изменения относительно комплектования батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва», — сказала она.

Анна Коваленко — командир 39-й сотни на Майдане, волонтер, консультант Минобороны. Избрана депутатом Рады IX созыва по списку Слуги Народа под номером 35. Планирует работать в парламентском комитете по вопросам обороны и национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель заявила о своем интересе в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Соответствующее заявление канцлер Германии сделала во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G7 во Франции.

Ангела Меркель подчеркнула, что она выступает за переговоры между президентом Украины и главой Кремля в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Меркель назвала ситуацию вокруг Украины большой проблемой, призывая к прогрессу в этом вопросе. Она добавила, что хотела бы видеть прогресс между двумя сторонами в реализации договоренностей, который были достигнуты в Минске.

«Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом. Мы хотим увидеть прогресс по минским соглашениям», – заявила Ангела Меркель.

Как отметила немецкий канцлер, в ближайшие месяцы необходимо попытаться продвинуться в этом вопросе.

«Я в любом случае имею интерес добиться урегулирования в этом вопросе. Это является большой проблемой, а мы имеем достаточно проблем в мире», – сказала Меркель.

Источник: https://politeka.net