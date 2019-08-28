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Призыв в армию и мобилизация: у Зеленского впервые рассказали, что ждет украинцев
В команде президента Украины Владимира Зеленского подробно рассказали о том, что изменится и каким будет призыв в армию при новой власти
Так, в Украине не планируется переход на контрактную армию. Об этом сообщила депутат от «Слуги народа» Анна Коваленко в интервью телеканалу «UA: Перший».
«Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной службе», готовим системные изменения относительно комплектования батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва», — сказала она.
Анна Коваленко — командир 39-й сотни на Майдане, волонтер, консультант Минобороны. Избрана депутатом Рады IX созыва по списку Слуги Народа под номером 35. Планирует работать в парламентском комитете по вопросам обороны и национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель заявила о своем интересе в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Соответствующее заявление канцлер Германии сделала во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G7 во Франции.
Ангела Меркель подчеркнула, что она выступает за переговоры между президентом Украины и главой Кремля в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Меркель назвала ситуацию вокруг Украины большой проблемой, призывая к прогрессу в этом вопросе. Она добавила, что хотела бы видеть прогресс между двумя сторонами в реализации договоренностей, который были достигнуты в Минске.
«Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом. Мы хотим увидеть прогресс по минским соглашениям», – заявила Ангела Меркель.
Как отметила немецкий канцлер, в ближайшие месяцы необходимо попытаться продвинуться в этом вопросе.
«Я в любом случае имею интерес добиться урегулирования в этом вопросе. Это является большой проблемой, а мы имеем достаточно проблем в мире», – сказала Меркель.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, армия, мобилизация, Зеленский
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