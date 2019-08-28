Российский адвокат заявил о переносе обмене пленными

28.08.2019 13:30

По словам адвоката осужденных россиян Валентина Рыбина, дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределенный срок. Об этом сообщает «ТАСС».

«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», — сказал Рыбин.

Источник: https://donpress.com