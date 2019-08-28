Скандал вокруг назначения Авакова в Кабмин: депутатам Зеленского выдвинули ультиматум

28.08.2019 09:30

Известный украинский активист Виталий Шабунин раскритиковал возможность назначения Министра внутренних дел Арсена Авакова на высокий пост в новом составе правительства.

На своей странице в социальной сети Шабунин сообщил, что одна из групп президентской партии "Слуга народа" лоббирует сохранение за Аваковым его должности. Он выдвинул ультиматум и заявил, что в скором времени может опубликовать имена лоббистов.

При этом Шабунин напомнил несколько самых громких коррупционных скандалов, в которых Аваков был замешан на пару с Назаром Холодницким.

Среди названных им скандалов дело нефтепродуктов Курченко, дело "ВиЭйБи банка" Бахматюка и "Зеленый тариф" для депутатов "Оппоблока". При этом Шабунин пригрозил, что опубликуют имена лоббистов Авакова.



Источник: www.dialog.ua