В Украину приедут военные из 14 стран НАТО

28.08.2019 12:21

В учениях примут участие около 3700 человек.

В украинско-американских командно-штабных учениях Rapid Trident-2019 примут участие 3,7 тысяч военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров. Об этом во вторник, 27 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Учения пройдут 13-28 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

«В учениях примут участие около 3700 военнослужащих из 14 стран союзников и партнеров, включая почти 375 американских военных и представителей гражданского персонала», – говорится в сообщении.

Американская сторона будет представлена на Rapid Trident личным составом 101-й аэромобильной дивизии, Национальной гвардией Калифорнии, 7-м учебным командованием Сухопутных войск, а также командованием специальных операций в Европе.

Как отмечается, учения Rapid Trident имеют целью способствовать дальнейшей модернизации оборонного сектора Украины по стандартам США и НАТО, а также укреплению региональной безопасности и международной интеграции.