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Встреча Путина с Зеленским: Песков сделал заявление о формате переговоров
28.08.2019 14:30
Рупор Путина сделал заявление о встрече главы России с президентом Украины.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает идею проведения встречи в "нормандском формате" и ожидает результатов от встречи, информирует "Диалог.UA".
Соответствующее заявление рупор российского лидера сделал в эфире "Первого канала", подчеркнув, что в Москве активно обсуждают "нормандскую встречу". Соратник Путина добавил, что Кремль примет решение об участии в саммите после экспертной оценки его эффективности.
Ранее Вашингтон ответил на предложение Зеленского войти в состав "нормандского формата".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Песков, Зеленский
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