Зеленский дал сигнал: новая грандиозная реформа навсегда изменит жизнь украинцев, первые подробности

28.08.2019 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить полномасштабную большую приватизацию еще до конца 2019 года

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook. По его словам, Зеленский дал четкий сигнал на ускорение процессов приватизации.

«Одна президентская каденция — 5 лет, за которые Украина может получить миллиардные инвестиции, модернизацию устаревших предприятий и избавиться от коррупции и дерибана государственных активов», — убежден Трубаров.

Эксперт также назвал шаги, необходимые для запуска большой приватизации. Так, Кабмин до 30 сентября должен утвердить инвестиционных советников на уже отобранные предприятия: ОПЗ, Угольную компанию «Краснолиманская», «Индар», завод «Электротяжмаш», «Объединенную горно-химическую компанию». Также Кабмин своим распоряжением должен передать в управление Фонду еще примерно 20 крупных предприятий для приватизации.

Министерства и ведомства должны передать уже утвержденные для продажи предприятия в Фонд, которые годами «удерживаются» и не передаются на приватизацию. Таких предприятий — более 30. Также Кабмин должен обязать министерство провести полную ревизию государственного имущества и передать в Фонд все то, что подлежит приватизации.

По словам Трубарова, также необходимо решение Кабинета Министров относительно оптимальных сроков приватизации облэнерго с учетом закона «О рынке электрической энергии». От Верховной Рады Фонд ожидает рассмотрения законопроекта о сокращении списка объектов, запрещенных к приватизации, а также рассмотрения проектов законов о реорганизации спиртовой отрасли.

Глава Фонда госимущества также отметил, что если в сентябре Кабмин сделает первый шаг и утвердит инвестиционных советников, то на первые продажи можно выйти уже в конце этого года.

Источник: https://politeka.net