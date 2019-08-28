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Зеленский пошел на крайние меры перед запуском Рады: срочно собирают слуг народа
Президент Украины Владимир Зеленский накануне первого заседания новой Рады решился на крайние меры
Об этом проинформировал источник в президентской партии «Слуга народа», пишет Левый Берег.
Как утверждает инсайдер, 28 августа Владимир Зеленский проведет закрытое совещание с фракцией «Слуга народа» накануне торжественного заседания Верховной Рады 9 созыва.
«Сегодня, 28 августа, с 16:00 до 19:00 все мы собираемся в «Парковый» (ранее штаб СН), где пройдет встреча будущей фракции с президентом Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.
По словам источника, народные депутаты от «Слуги народа» получат от главы государства задачу «быть готовыми работать всю ночь с 29 на 30 августа, а также к возможному блокированию трибуны оппозицией.
«Такие установки даны в связи с тем, что «в первый же день мы должны будем принять порядка 100 законов (помимо отмены неприкосновенности в первом чтении), принять закон о большой реформе прокуратуры, которую возглавит Рябошапка», — утверждает источник в президентской партии.
Более того, как рассказал журналистам инсайдер, на закрытом заседании президент Владимир Зеленский представит народным депутатам возможного нового премьер-министра Алексея Гончарука.
«Также 29 числа мы будем голосовать в Раде за состав правительства, поэтому работа будет до утра», — подытожил источник в комментарии журналистам.
Ранее мы сообщали о том, что у Владимира Зеленского готовятся изменить ход истории в рамках первого заседания новой Верховной Рады. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Политик в очередной раз подтвердил журналистам планы полностью отказаться от неприкосновенности нардепов 29 августа
«Шансов остаться неприкосновенными у депутатов всё меньше». У Зеленского к вопросу подошли пока более теоретически, но все же оптимизма у президентской команды – не занимать. Посмотрим, что будет дальше», — заявил он в комментарии журналистам.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Слуга народа, Зеленский
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