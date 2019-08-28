Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев

28.08.2019 19:17

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном

Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств. Ранее Болтон подтвердил, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом состоится 1 сентября в Польше.

Кроме того, были обсуждены возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования ВСУ.

Зеленский надеется, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу в отношении Донбасса. Президент отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату.

Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и мирного урегулирования на Донбассе.

Отметим, ранее спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер уже заявлял, что США не прочь поучаствовать в переговорах Нормандского формата. Проблема в том, что другие участники такому возможному соседству не очень рады, особенно против выступает Франция.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель заявила о своем интересе в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Соответствующее заявление канцлер Германии сделала во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G7 во Франции.

Ангела Меркель подчеркнула, что она выступает за переговоры между президентом Украины и главой Кремля в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Меркель назвала ситуацию вокруг Украины большой проблемой, призывая к прогрессу в этом вопросе. Она добавила, что хотела бы видеть прогресс между двумя сторонами в реализации договоренностей, который были достигнуты в Минске.