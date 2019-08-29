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Аваков остается на должности главы МВД: журналистка озвучила интересные условия
Политическая партия президента Зеленского «Слуга народа» предложила Арсену Авакову остаться на должности главы Министерства внутренних дел. При этом политсила гаранта Конституции предложила Авакову сохранить должность министра «на весьма интересных условиях». Как передает replyua.net, об этом сообщила журналистка, шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, на сегодняшнем заседании фракции «Слуга народа» было предложено оставить Авакова в составе нового Кабмина, но только в качестве «временного министра», информирует Lb.ua со ссылкой на источник. «У него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства», - уточнило издание.
Следует отметить, что Арсен Аваков возглавил Министерство дел в 2014-м после того, как Рада проголосовала за отставку и.о. главы МВД Виталия Захарченко. Депутат ВР от «Слуги народа» Александр Корниенко говорил, что в новом правительстве Аваков может получить должность вице-премьер-министра.
Теги: Донбасс, МВД, Аваков
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