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Госстат назвал среднюю зарплату в Украине

29.08.2019 14:30
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Госстат назвал среднюю зарплату в Украине

В июле средняя номинальная зарплата в Украине составила 10 971 грн, что на 1,7% больше июньской (10 783 грн) и на 19,6% выше, чем зарплата в июле прошлого года (9170 грн), сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По данным Государственной службы статистики, реальная зарплата в июле по сравнению с июнем выросла на 2,4%, а по сравнению с июлем 2018 года - на 9,5%.
По видам экономической деятельности в топ-3 зарплат входят: финансовая, где средняя зарплата составляет 19 459 грн; информация и телекоммуникации - 17 299 грн; госуправление, оборона, страхование - 16 287 грн.
Самый высокий уровень зарплат по-прежнему в Киеве - 16 249 грн, самый низкий - в Херсонской области (8547 грн).
Данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



Теги: Украина, зарплата, статистика
 
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