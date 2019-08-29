- Кто и зачем устроил панику из-за обмена пленных с РФ: Дейнега озвучил неприятную правду12:40
- У Зеленского опровергли обмен пленными с Россией11:18
- Большой обмен начался: узники Кремля возвращаются домой в Украину09:28
- Гороскоп на 30 августа: Львов ждет неудача, а Водолеи смогут произвести впечатление07:52
- В Днепре взорвали банкомат ПриватБанка22:00
- Зеленский решил добиться сокращения количества нардепов21:20
- Новый премьер Украины рассказал о кадровых перестановках21:00
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление20:42
- Аваков остается на должности главы МВД: журналистка озвучила интересные условия20:00
- Зеленский в первый день работы новой Рады сделал то, что пообещал народу19:44
Электронное голосование на выборах: Мнение украинцев
Социологи выяснили, поддерживают ли избиратели инициативу команды президента Украины об электронном голосовании на выборах. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции, представляя результаты опроса*, рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
«43% – не поддерживает, 38% – поддерживает. В целом интернетом в Украине пользуются 68% граждан, не пользуются – 32%», – сказала она.
Согласно опросу, мнения избирателей партий, прошедших в парламент, распределились так:
- «Слуга народа»: поддерживают 42%, не поддерживают – 38%;
- «Оппозиционная платформа – За життя»: поддерживают – 20%, не поддерживают – 55%;
- «Батькивщина»: поддерживают 24%, не поддерживают – 46%;
- «Европейская солидарность»: поддерживают 31%, не поддерживают – 51%.
Эксперты отметили, что уровень пользования интернетом в Украине напрямую зависит от возраста избирателей. Так, среди молодежи в возрасте до 30 лет пользуются интернетом 94%, в возрастной группе 30-44 года – 90%, в возрастной группе 45-59 лет – 69%, в возрасте 60 лет и старше – 30%.
Как сообщалось ранее, согласно опросу, президент Владимир Зеленский по итогам 100 дней работы имеет наивысшее доверие у граждан за всю историю Украины. Среди первоочередных заданий, которые ставят украинцы перед главой государства, на первом месте прекращение огня на Донбассе.
* Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных украинским властям территориях. Опрошены 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Теги: Донбасс, выборы, голосование, мнение
- Королевская намерена защитить голоса своих избирателей
- Выборы без пенсионеров: в Украине было выдвинуто предложение о лишении права голоса людей пенсионного возраста
- Итоги подсчета бюллетеней в пяти округах Донетчины. Победили регионалы
- "Веселые" выборы. В Донецке женщина вырвала из рук пачку талонов и скрылась
- БЮТ: наши члены избиркомов пришли на участки. И трезвые
- В "ДНР" огласили предварительные данные по явке избирателей на "праймериз"
- Боевики "порадовали" ВСУ на Донбассе в день обмена12:20
- Пристайко озвучил сроки, когда решится ситуация на Донбассе12:02
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал горнорабочий11:41
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию10:59
- В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который хранил наркотики10:42
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: На блокпосту «Гнутово» меньше всего машин10:20
- Над КПП «Гуково» и «Донецк» на границе с РФ летают замаскированные вертолеты09:52
- НВФ увеличили число обстрелов на Донбассе: у ВСУ потерь нет09:10
- Через КПП «Донецк» в РФ проехал минивэн ритуальной службы08:51
- «Большое число умерших»: «чиновники» Горловки сообщили о значительном сокращении населения. ВИДЕО08:32
- В России поймали рыбу невероятных размеров. ВИДЕО12:59
- Кто и зачем устроил панику из-за обмена пленных с РФ: Дейнега озвучил неприятную правду12:40
- Боевики "порадовали" ВСУ на Донбассе в день обмена12:20
- Пристайко озвучил сроки, когда решится ситуация на Донбассе12:02
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал горнорабочий11:41
- У Зеленского опровергли обмен пленными с Россией11:18
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию10:59
- В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который хранил наркотики10:42
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: На блокпосту «Гнутово» меньше всего машин10:20
- В Украине поступил в продажу новый бренд смартфонов10:00
- Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет21:40
- В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна08:40
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака07:10
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев
- Зеленский затеял невероятное, такого в Украине еще не было: уже многие расстроены
- Во время боя под Горловкой погиб командир батальона Айдар
- Начинаешь привыкать: появился грустный рассказ о жизни в Донецке