Неожиданный соперник для Усика: вместо россиянина – звезда кикбоксинга из Суринама

29.08.2019 18:00

По информации инсайдера The Athletic Майка Коппингера, 33-летний голландец Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) попал в шорт-лист возможных соперников Александра Усика (16-0, 12 КО) на дебютный бой украинца в супертяжелом весе. Напомним, этот поединок состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США).

Тайрон Спонг владеет региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе. Это что касается бокса. Кроме того, уроженец Суринама Спонг по прозвищу Король ринга был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

Источник : https://www.segodnya