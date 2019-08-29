Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Неожиданный соперник для Усика: вместо россиянина – звезда кикбоксинга из Суринама

29.08.2019 18:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Неожиданный соперник для Усика: вместо россиянина – звезда кикбоксинга из Суринама

По информации инсайдера The Athletic Майка Коппингера, 33-летний голландец Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) попал в шорт-лист возможных соперников Александра Усика (16-0, 12 КО) на дебютный бой украинца в супертяжелом весе. Напомним, этот поединок состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США).

Тайрон Спонг владеет региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе. Это что касается бокса. Кроме того, уроженец Суринама Спонг по прозвищу Король ринга был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

Источник : https://www.segodnya 



Теги: Донбасс, бокс, чемпион, кикбоксинг
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх