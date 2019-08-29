Сегодня впервые отмечается День памяти защитников

29.08.2019 14:00

Новая памятная дата, введенная всего несколько дней назад, сегодня впервые отмечается на государственном уровне.

В Украине в четверг, 29 августа впервые официально отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Такую памятную дату своим указом установил президент Украины Владимир Зеленский, о чем он сообщил во время торжеств 24 августа.

Согласно указу, Кабинет министров должен с привлечением общественности, семей погибших защитников разработать и утвердить комплексный план мероприятий по чествования памяти павших воинов, а Министерство иностранных дел - обеспечивать проведение дипломатическими учреждениями Украины мероприятий ко Дню памяти защитников Украины, а также участие представителей дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Украине, в соответствующих официальных мероприятиях в нашей стране.

Также поручается областным и Киевской городской государственным администрациям обеспечивать осуществление мероприятий, посвященных памяти защитников Украины.

В связи с этим в Киеве сегодня изменили маршрут автобусов из-за проведение массового мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

Источник : https://korrespondent.