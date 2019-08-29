СМЕНИЛСЯ ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ГЛАВУ МОЗ

29.08.2019 17:42

На должность главы Министерства охраны здоровья должна стать председатель комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения общественного совета при МОЗ Зоряна Черненко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сони Кошкиной в своем Telegram-канале.



Как сообщила Кошкина, Черненко сменила в качестве претендента на должность главы Минздрава Максима Степанова.



"Минздрав - воистину проклятое место. Без пяти минут премьер Гончарук провел переговоры с Максимом Степановым. Все ок, его утвердили. Вечером у Степанова состоялось собеседование с Зеленским. Успешное! Но вскоре все снова изменилось. И теперь главой МОЗ должна стать… Зоряна Черненко", - сообщила Кошкина.

Источник : https://news.dn