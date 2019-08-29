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Трамп хочет пересмотреть военную помощь для Украины
Об этом пишет POLITICO .
Зазнчено, что Трамп хочет убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. Информацию сообщил изданию высокопоставленный чиновник администрации.
Речь идет о ранее выделенных 300 млн долларов на военную помощь Украине в сфере безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку.
Как отмечает POLITICO, военная помощь США Украина долгое время считалась лакмусовой бумажкой того, насколько сильно американское правительство оказывает давление на Москву.
Однако недавно Трамп начал преуменьшать военную интервенцию Москвы на Украину и настаивал на восстановлении России в "Группе семи".
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26 августа президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит Большой семерки (G7) ..
Теги: Украина, Донбасс, помощь, Дональд Трамп
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