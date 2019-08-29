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В Днепре взорвали банкомат ПриватБанка
Неизвестные разбили витрину магазина, вошли внутрь, а через некоторое время вышли с деньгами. Позже выяснилось, что злоумышленники взорвали банкомат и забрали деньги оттуда.
Двое неизвестных разбили витрину магазина М’ясо сільське в Днепре, вошли в помещение и спустя некоторое время вышли оттуда с деньгами. В этом же здании находился банкомат ПриватБанка. Об этом сообщает Информатор в четверг, 29 августа.
Взлом произошел около 03:00. Очевидцы с соседнего двора видели, как двое парней в черной одежде, выбежали из здания, в котором находится магазин. В их руках были неизвестные предметы, рассмотреть их детально не удалось. Они скрылись в темноте, как только покинули двор. На месте работала следственно-оперативная группа и патрульные. Детали выясняют правоохранители.
В службе безопасности ПриватБанка сообщили, что в ночь с 28-го на 29-е августа неизвестные злоумышленники взорвали банкоматов банка, стоявший в этом магазине. Служба безопасности банка в сотрудничестве с полицией уже выясняет все обстоятельства происшествия. Выясняют факты, указывающие на лиц, которые могут быть причастны к подрыву. Сумму нанесенного ущерба сейчас устанавливают.
Источник : https://korrespondent.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, банкомат, Днепр
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