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В Киеве сотни разгневанных украинцев стекаются под Офис Зеленского, ситуация на грани - подробности и кадры
Украинцы вечером 28 августа собрались под Офисом президента Украины, чтобы убедить Владимира Зеленского не оставлять Арсена Авакова министром внутренних дел. Видео с акции протеста под ОП Зеленского обнародовал в Facebook экс-депутат Верховной Рады Егор Соболев, передает "Диалог.UA". Завтра, 20 августа, приступит к работе Верховная Рада нового 9-го созыва. Уже в первый день, среди прочего, будет назначен глава МВД. Ходят настойчивые слухи, что президент Зеленский оставит в этой должности Арсена Авакова. Вечером 28 августа несколько сотен украинцев пришли под ОП, протестуя против такого возможного решения. Они принесли с собой плакаты с надписями: "Аваков - чорт!", "Авакова - геть!" и прочими.
"Я думаю, сейчас десятки миллионов людей надеются, что… в Украину придет справедливость, что тех, кто попирает закон, кто обогащается на людях, обворовывает всех нас, их безнаказанная счастливая жизнь закончится. Это невозможно с такими министрами внутренних дел, как Аваков. То, что на выборах, он вел себя профессионально, останавливал фальсификации, не может залепить то, что он делал до этого. Посмотрите на улицы городов - они переполнены игорными заведениями, запрещенными законом… Посмотрите на расследования важных дел об убийствах, изнасилованиях. Многие из них продаются бессовестными следователями. И хотя в полиции появились в последние годы люли, которые хотят делать нормальную страну, служить своему обществу, но их руководство остается таким же, как при Януковиче", - объяснил Соболев причины акции под ОП. Он призвал Зеленского не связываться с Аваковым. "В новое правительство должны прийти по настоящему новые люди, принципиальные, не связанные ни с кланами, ни с олигархами, ни со схемами. В интересах нового парламента и нового президента - не перечеркивать эти ожидания людей. Назначьте сильного министра внутренних дел", - призвал экс-депутат.
Источник : https://www.dialog.
Теги: Донбасс, Киев, офис, Зеленский
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