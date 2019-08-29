Вышинский и большой обмен: всплыли неожиданные документы по пропагандисту Кремля

29.08.2019 11:00

Подозреваемый в госизмене главред "РИА Новости - Украина" пропагандист Кирилл Вышинский согласился участвовать в обмене на украинцев-заложников Кремля. Документы по Вышинскому обнародовала в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган . Вышинский, который 28 августа был освобожден судом Киева под личное обязательство, согласен на обмен. Соответствующие документы обнародовала Сарган. Судя по ним, в тот же день, 28 августа, Вышинский подтвердил "добровольное участие в процессе взаимного освобождения лиц и готовность к перемещению за пределы Украины".





Источник : https://www.dialog