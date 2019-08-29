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Архив - Украина

Вышинский и большой обмен: всплыли неожиданные документы по пропагандисту Кремля

29.08.2019 11:00
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Подозреваемый в госизмене главред "РИА Новости - Украина" пропагандист Кирилл Вышинский согласился участвовать в обмене на украинцев-заложников Кремля. Документы по Вышинскому обнародовала в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган  . Вышинский, который 28 августа был освобожден судом Киева под личное обязательство, согласен на обмен. Соответствующие документы обнародовала Сарган. Судя по ним, в тот же день, 28 августа, Вышинский подтвердил "добровольное участие в процессе взаимного освобождения лиц и готовность к перемещению за пределы Украины".

 

Источник : https://www.dialog 



Теги: Донбасс, документы, пропаганда, Кремль
 
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