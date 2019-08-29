Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский в первый день работы новой Рады сделал то, что пообещал народу

29.08.2019 19:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский в первый день работы новой Рады сделал то, что пообещал народу

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства.

По состоянию на 14:25 текст документа отсутствует на сайте парламента, пишет НВ.

29 мая Зеленский подал в Верховную Раду 8 созыва свой законопроект об импичменте. Однако парламент даже не включил его в повестку дня.

6 июня Рада приняла законопроект № 1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента, предусматривающий урегулирование процедуры импичмента президента.

Зеленский не подписал этот документ.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявлял, что новая Рада рассмотрит закон об импичменте президента одним из первых.

Источник : https://from-ua 



Теги: Рада, первый, народ, день
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх